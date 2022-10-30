العامري يلتقي وزير الداخلية: يجب إعادة هيبة الدولة

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأحد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".وأشار البيان، إلى أن "العامري هنأ الشمري بمناسبة تسنمه منصبه، داعياً إياه الى بذل الجهود لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار وأن يكون سنداً لقوى الأمن الداخلي لإكمال مسيرة نجاح مهمتها في حفظ النظام وإعادة هيبة الدولة وتعزيز علاقة الوزارة بالمواطنين وكسب ثقتهم والتخفيف من معاناتهم".