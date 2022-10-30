أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة ثلاثة أشخاص بهجوم بـ"رمانة يدوية" في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رمانة يدوية تم رميها من قبل مجهولين يستقلون عجلة مدنية بسبب خلاف شخصي ضمن منطقة شقق مصلى في كركوك". وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

