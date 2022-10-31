مواقف امنية.. منتسب ينجو باعجوبة من الانتحار ومقتل عامل في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً يستقل دراجة نارية فتح نيران سلاحه نوع (كلاشنكوف) باتجاه رجل يعمل في كراج لغسل السيارات ضمن منطقة البلديات"، مؤكداً أن "الحادث أسفر عن مقتل الشخص في الحال، فيما لاذ المسلح بالفرار".وبشأن الحادث الثاني، بين، أن "شخصاً آخر تولد ١٩٨٩ أقدم على اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) محاولاً الانتحار ضمن منطقة ام عظام في قضاء التاجي"، مشيراً الى "اصابته بجروح خطيرة بمنطقة الفك، وتم نقله الى المستشفى من قبل ذوي".وأضاف، أن "المنتسب يعمل في وزارة الداخلية، ولم تعرف اسباب محاولة الانتحار الى الان".