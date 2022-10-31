الإطاحة بثلاثة مطلوبين بقضايا ارهابية في السليمانية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية امنية امتازت بالدقة والسرعة واستنادًا الى معلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع مديرية اسايش محافظة السليمانية من القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء وفق قضايا ارهابية، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (١/٤) إرهاب".وأضافت الخلية، أن "المطلوبين قُبض عليهم من خلال تواجدهم في احدى مناطق محافظة السليمانية، اذ تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وسيتم تسليمهم الى جهة الطلب".