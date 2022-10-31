عملية نوعية تُطيح بـ "أمني ولاية كركوك"

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكنى "أبو حمزة المتويتي" أمني في قاطع الداخل ضمن ما يعُرف بولاية كركوك".وأضاف، أن "الإرهابي عمل سابقًا كأمر لكتيبة الاقتحامات لما تُعرف بفرقة الفُرقان بولاية نينوى التابعة لعصابات داعـش الإرهابية".