كربلاء: اتساع ظاهرة سرقة الدور السكنية

شهدت محافظة كربلاء في الأونة الأخيرة تناميا كبيرا في حالات السرقة وسط مطالبات بتكثيف الجهود الامنية والقاء القبض على عصابات الجريمة المنظمة.من جهة أخرى، شدّدت القوات الأمنية من اجراءاتها بنشر مفارز خاصّة داخل الأحياء السكنية تمّ خلالها القاء القبض على عدد من العناصر التي تمتهن سرقة الدور السكنية والدراجات النارية.ويرى مراقبون ان زيادة نسب الوافدين الى المحافظة بصورة عشوائية هي أحد أسباب ارتفاع معدلات جرائم السرقات وسط مطالبات بتكثيف الاجراءات القانونية بحقهم.