توجيه أمني يخص العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حرصاً منه على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة أكد الفريق الركن قائد العمليات على توجيهات القيادة السابقة فيما يخص التفتيش الدوري للساحات والكراجات من قبل اللجان المشكلة لذلك وغلق غير المجاز منها والتأكد من الإجراءات (الأمنية -شروط السلامة) ومنع وقوف العجلات التي تحمل الوقود والغاز والمواد القابلة للإنفجار داخل الكراجات والمناطق السكنية".ودعت، اصحاب الساحات غير المجازة الى "مراجعة أمانة بغداد (دائرة التصاريح الأمنية) لإكمال معاملاتهم للحصول على الموافقات الرسمية لمزاولة العمل وفق الضوابط المعدة من قبلهم لتجنب تعرضهم للمسائلة القانونية".