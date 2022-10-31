بينهم بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشرت مفارز قيادة شرطة البصرة في عموم المحافظة بتنفيذ ممارسة امنية لفرض سلطة القانون ونصب الكمائن والسيطرات المفاجئة في المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسة والفرعية في مركز مدينة البصرة والاقضية والنواحي بناءً على خطة موضوعة مسبقاً".وأضافت: تمكنت مفارز الشرطة من القاء القبض على ١٠ متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، واخرين مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية ومخالفات".وأشارت القيادة الى انه "تم ضبط ( ٦٧) عجلة و(١١) دراجة نارية مخالفة للتعليمات المرورية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين اصولياً".