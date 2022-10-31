حملة أمنية تطارد تجار المخدرات جنوبي بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالمباشرة بحملة أمنية كبرى ضد تجار ومتعاطي المخدرات، جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، باشرت مديرية مكافحة المخدرات/ الكرخ، بحملة كبرى ضد متاجري ومتعاطي المواد المخدرة ضمن منطقة السيدية جنوبي العاصمة".



وأشار إلى "مداهمة الاماكن المشبوهة والبحث عن مطلوبين للقضاء، بمساندة باقي القوات الأمنية".