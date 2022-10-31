العمليات تعلن قطع جسر الجمهورية وسط بغداد وتبين السبب

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، قطع جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن احمد سليم، قائد عمليات بغداد، تم قطع جسر الجمهورية بشكل مؤقت".



وبينت، أن القطع جاء "لرفع البوابات الحديدية التي تم إنشاؤها بوقت سابق وإجراء الصيانة للجسر بالتعاون مع أمانة بغداد".