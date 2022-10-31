تكليف المحمداوي نائباً للعمليات المشتركة - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف الفريق الركن قيس المحمداوي نائباً لقائد العمليات المشتركة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة كلف الفريق الركن قيس المحمداوي، نائباً لقيادة العمليات المشتركة بدلاً عن عبد الأمير الشمري".



يأتي ذلك بعد أن تولى الشمري منصب وزير الداخلية.