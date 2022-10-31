وزير الداخلية يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاثنين، باعتقال مدير عام شرطة الطاقة.

وقال مصدر في الوزارة لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي".



وأضاف المصدر أن "هذا الأمر جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.