الداخلية تمدد أوقات الدوام في دوائر مديرية الأحوال المدنية

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بأن يكون الدوام الرسمي في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات من الساعة الثامنة صباحاً إلى السابعة مساءً.











وأوضح البيان، أن "الدوام سيكون بوتيرة واحدة دون توقف لإنجاز كافة المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين وتخفيف الأعباء عنهم المتأتية من المراجعات خلال ساعات محددة". وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين وخاصة في مجال انجاز معاملاتهم أثناء مراجعاتهم للدوائر الخدمية في وزارة الداخلية، وجه الوزير بان يكون الدوام الرسمي في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وتوابعها كافة كمديريات شؤون البطاقة الوطنية والجوازات والأحوال وبطاقة السكن في بغداد وجميع المحافظات، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً".وأوضح البيان، أن "الدوام سيكون بوتيرة واحدة دون توقف لإنجاز كافة المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين وتخفيف الأعباء عنهم المتأتية من المراجعات خلال ساعات محددة".

الى ذلك، واصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري جولاته الميدانية، وزار مديرية شرطة بغداد الكرخ.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "الشمري وجه بضرورة إنجاز جميع الدعاوي والتعامل الحسن مع المواطنين خلال مراجعتهم الى مراكز الشرطة".



واضاف، أن "وزير الداخلية شدد على ضرورة ان يكون رجل الشرطة على مستوى عالي من الانضباط والمهنية ".