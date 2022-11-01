الديوانية.. القبض على متهمين يمارسان الغش والتلاعب بتواريخ الصلاحية

السومرية نيوز – امن

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين يمارسان عملية الغش والتلاعب بتواريخ الصلاحية في محافظة الديوانية.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة القادسية واستناداً لمعلومات استخبارية ألقت القبض على شخصين متهمين بممارسة عملية الغش التجاري من خلال التلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية المنتهية".

وأضاف البيان، انه "تم ضبط بحوزة المتهمين أجهزة رقمية تقوم بطباعة تاريخ الإنتاج والانتهاء كما وتجري عملية الغش داخل غرفة مغلقة وخاصة في أحد الاسواق التجارية (المولات) بمحافظة القادسية".

وتابع انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وتمت احالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".