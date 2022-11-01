صلاح الدين: مشروع كاميرات المراقبة لم ير النور رغم تخصيصات مالية هائلة

مشروع كاميرات المراقبة في محافظة صلاح الدين، مشروع يشوبه الفساد بحسب ما ذكره مراقبون وأكّدته الوثائق بإجمالي مبالغ عقود وصلت لما يقارب الخمسين مليار دينار.أكثر من ثلاثة أعوام مضت على المباشرة بالعمل، وعلى أرض الواقع هنالك بقايا ابراج فقط دون أي كاميرات تذكر، وهذا التلكّؤ في الانجاز تسبّب بعدم امكانية الكشف عن منفّذي جرائم ومجازر عدّة ارتكبها مجهولون وذهب ضحيتها العشرات من المواطنين.مشروع نصب الكاميرات الذي يمسّ أمن وحياة المواطنين رصدت له خمسون مليار دينار لكنه لم يرى النور، لتتعالى الاصوات مطالبة بضرورة انجازه، والكشف عن مصير الاموال التي خصّصت له.