القبض على ستة متهمين شمالي بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "خلال ممارسة امنية صباحية القت مفارز مركز شرطة الطارمية والتابع الى مديرية شرطة الكرخ في شرطة بغداد القبض على ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة حيث كان بين الملقى القبض عليهم متهم بالسرقة واخر بالنصب والاحتيال".وأضاف أن "المتهمين تم اصطحابهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".