تشكيل لجنة خاصة بجودة الطعام المقدم لمنتسبي الدفاع

وقال العباسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لغرض الاطلاع على نوعية وجودة الطعام المقدم للمقاتلين الأبطال، أصدرنا امراً بتشكيل لجان خاصة لمتابعة القضايا الإدارية للمقاتلين، والاطلاع على كل ما يتعلق بجودة ونوعية الطعام المقدم لهم، وآلية العمل الخاصة بالمداخر".وأضاف، "كما وجهنا بإجراء زيارات ميدانية من قبل اللجان للقيادات والفرق والوحدات، من أجل تفقد كافة الأمور الإدارية الخاصة بالمقاتلين في مختلف قواطع العمليات".