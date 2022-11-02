منتسبو الداخلية يناشدون الوزير بتحسين جودة ونوعية الطعام

وناشد المنتسبون، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتدخله لتحسين نوعية الطعام وجودته، مؤكدين انه ورغم استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم للطعام، إلا ان الوجبات دون مستوى الطموح بكثير".وأكدوا، أن "أغلب الوجبات التي يتم تزويدهم بها سيئة ولا تكفي لفرد واحد، مطالبين وزير الداخلية بتحسين جودة ونوعية الطعام".