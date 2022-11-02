الأعرجي ووزير العدل يبحثان أمن دوائر الإصلاح وإدارة السجون

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى وزير العدل خالد شواني وقدم التهنئة بمناسبة تسلمه مهام وزارة العدل، متمنيا له الموفقية والنجاح في مهمته الجديدة".وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء ، بحث سبل التعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة العدل، وأهمية تسهيل إنجاز الملفات المشتركة، ومنها أمن دوائر الإصلاح وإدارة السجون، وفق معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وكذلك دعم جهود الوزارة في تأهيل الباحثين الاجتماعيين، من خلال توفير التدريبات وإقامة ورش العمل من قبل مستشارية الأمن القومي، بالتعاون مع المنظمات الدولية، فضلا عن التعاون المشترك في مجال مذكرات التفاهم التي تبرمها وزارة العدل مع العديد من الدول، ودور المستشارية في إبداء الرأي الأمني بخصوصها، بما ينسجم ودعم جهود وزارة العدل في إنجاز خططها" .