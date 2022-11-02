وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات العراقية وفق مذكرة قبض قضائية".وأضاف انه "لم تعرف أسباب الاعتقال"، موضحا ان "الاعتقال تم من قبل قوة امنية من جهاز المخابرات".وبين المصدر ان "المدير العام برتبة لواء يشغل منصب مدير شؤون العمليات".