اجتماع أمني لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة

وقالت مكتب الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجتمعين ناقشوا جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في هذا الاجتماع، فضلاً عما تحقق من مقررات الاجتماع السابق، وأهم النتائج التي نجحت في إنجازها هذه اللجنة".وأكد الشمري، وفق البيان، على "ضرورة العمل على التواصل الدائم بين اعضاء اللجنة والوصول بالعمل الى معايير منظمة قادرة على القيام بالمهام التي شكلت من أجله".