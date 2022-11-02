رئيس الوزراء يعلن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين"، مشيراً إلى "تمكن مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".وشدد رئيس مجلس الوزراء، بالقول "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".