ضبط أجسام "غريبة" بحوزة عامل صيني في مطار بغداد

وقالت السلطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "أمـن مطار بغداد الدولي تمـكن مـن كشـف 6 أجـسام غريبـة معـدة وموصلـة بأسـلاك كهربائيـة داخـل حقيبـة أحد العامليـن الصينين في شركة حفر الآبار النفطية cnpc الصينيـة أثـناء دخول حقائبهـم بالعجلة الخاصـة فـي المدخل الرئيسي لمـطار بغـداد".وأكـدت إدارة المـطار، أن "الأمـن تواصل مـع وزارة الداخلية (صـقر بغـداد ) لغـرض تفـكيكها ، فيـما تم التحفـظ عـلى سـائق العجلـة المخـول بإدخـال حقائـب الشركـة الصينيـة فـي مـركز شرطـة المـطار لحـين استكـمال إجـراءات التحقـيق".