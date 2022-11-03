الاطاحة بأحد أكبر تجار المخدرات في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات البصرة من إلقاء القبض على متهم يعد من أكبر تجار المخدرات في المحافظة".وأضافت، أن "المتهم ضبط بحوزته على 6 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و أكثر من نصف كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة و 300 حبة مخدرة نوع كبتاجون ".وأشارت الى أنه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينال جزاءه العادل".