بحوزته "باجات مزورة".. القبض على ضابط "وهمي" في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم ضبط باجات حكومية مزورة عدد/٢، بحوزة المتهم، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق".وأضافت، أن "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٢٩٨، ٢٩٢ من قانون العقوبات".