صولة أمنية كبيرة تُطيح بمتهمين وتضبط أسلحة متنوعة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قائد عمليات ميسان محمد جاسم الزبيدي أعلن عن تنفيذ وأجب أمني كبير أسفر عن القاء القبض على ثمانية متهمين بينهم وفق المادة 4 إرهاب وضبط كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في قضاء الميمونة وناحية العدل".وأضافت، أن "قائد العمليات أوضح بأنه تم القبض على أربعة متهمين وفق احكام المادة 413 ومتهمين وفق المادة 4/إرهاب ومتهمين وفق احكام المواد 24/أسلحة 405 قتل ".وأشار البيان الى أنه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".