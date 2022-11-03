القبض على مجرم قتل صاحب منفذ في الكرادة

السومرية نيوز – امن

تمكنت مديرية مكافحة اجرام، اليوم الخميس، من القبض على مجرم قام بقتل صاحب منفذ في منطقة كرادة مريم بالعاصمة بغداد بدافع السرقة.



وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية مكافحة اجرام القت القبض على مجرم قام بقتل صاحب منفذ في منطقة كرادة مريم بدافع السرقة".