السوداني يكلف وزير الداخلية بتسيير رئاسة جهاز الامن الوطني

كلف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير الداخلية بتسيير رئاسة جهاز الامن الوطني.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتسيير رئاسة جهاز الامن الوطني مؤقتاً".



وكان السوداني اصدر في وقت سابق اليوم أوامر بإعادة تكليف محافظي النجف وذي قار.