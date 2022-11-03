بينهم متهمون بالإرهاب.. القبض على عدد من المطلوبين في أربع محافظات

وقال اعلام مديرية الاستخبارت العسكرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه"استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب أستخبارات وأمن قيادة عمليات البصرة وميسان والفرقة العاشرة والسابعة والخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة ألوية تلك القيادات ومفرزة من مركز شرطة الزهراء ومفرزة من طوارئ شرطة البصرة، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات ( ميسان ونينوى والانبار والبصرة)،حيث اسفرت عن القاء القبض على( 4 ) ارهابيين وفق احكام المادة ( 4 ارهاب ) في قضاء الرمادي و المجر الكبير و( 13 ) متهماً بمواد قانونية مختلفة في قضاء سنجار والمجر و الدير و المشرح والقرنة وقد جرى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".وبنفس السياق، اضاف البيان، ان"مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من ضبط اعتدة وأسلحة غير مرخصة منها ( 17 ) بندقية كلاشنكوف و( 4 ) مسدسات مختلفة النوع و ( 4 ) بندقية قنص صيد ورشاشة BKC و بندقية M16 و بندقية جي سي ايراني الصنع و ( 681 ) اطلاقة عيار 7.62ملم و ( 125 ) اطلاقة عيار 5.56ملم و ( 6 ) رمانة هجومية و ( 15 ) مخزن AK و ( 8 ) مخزن M16 في مناطق مختلفة من المحافظات أعلاه".واشار الى انه " تم التعامل معها حسب السياقات المعمول بها أصولياً".