ضبط 44 ألف حبة مخدرة وخمسة كيلو غرام "كريستال" في الانبار وميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها نفذت عمليتين نوعيتين في كُل من مُحافظتي الانبار وميسان وتم ضبط من خلالها على (44,000) اربعة واربعون الف حبة مخدرة من نوع كبتاجون و(5) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".وأضاف البيان، انه "تم اعتقال متهم وضبط بحوزته على (44,000) اربعة واربعون الف حبة مخدرة من نوع كبتاجون بعد تحري ورصد دقيق من مُديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الانبار".وتابع، ان "متهما اخرا جرى ملاحقته من قبل مكافحة المخدرات في ميسان حيث لاذ بالفرار مستغلا وعورة الطريق وتم ضبط (5) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في مُحافظة ميسان".