أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ما وصفه بـ"طباخ الكريستال".

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المتهم بدأ التنقل ما بين التعاطي والتجارة ثم صناعة المخدرات"، مبيناً أنه "تعلم صناعة الكريستال في إحدى دول الجوار ثم نقل التجربة إلى العراق".



ولفت البيان، إلى أن المتهم "قام بصناعة كميات كبيرة من الكريستال مستخدماً مواد كيميائية أولية وبعض أدوات صناعة الكريستال الخاصة".