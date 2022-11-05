من خارج المحافظة.. عمليات ميسان تطيح بمتهمين بحوزتهم كيلو كريستال

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي وبكمين محكم وعملية استخبارية دقيقة، القت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات، القبض على ثلاثة متهمين من خارج محافظة ميسان تم ضبط بحوزتهم كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في قلعة صالح".وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى جهة الطلب اصولياً".