خلال أسبوع.. حصيلة أمنية بينها إحالة 344 متهماً الى القضاء

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/10/30 ولغاية 2022/11/5 تمثلت بـ :ــ واجبات مراكز الشرطة 2478ـ القبض مطلقي العيارات النارية 11ـ احالة متهمين الى المحاكم 344ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 249ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5ـ دعاوى حالات العنف الاسري 751ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 573ـ مضاهات طبعات الاصابع 73ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 415ـ عدد طالبي النجدة 2031ـ فض مشاجرات 1752ـ ضبط عجلات مطلوبة 64ـ تبرع بالدم 13ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 5ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 198ـ طبع لوحات السيارات 12741ـ اصدار اجازات السوق 13694ـ اصدار سنوية السيارات 29649