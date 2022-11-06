اعتقال متهم ادعى سرقة عجلته لإخفاء حادث ارتكبه ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالادعاء الكاذب عن سرقة عجلته، وبعد التحري وجمع المعلومات والانتقال الى محل الحادث تبين أن المشتكي لم يستقل عجلة منذ مدة طويلة".وأضافت: "بعد التعمق بالتحقيق معه اعترف بصراحة عن قيامه باخبار كاذب عن الحادث من أجل اخفاء حادث دهس ارتكبه سابقا".وأشار البيان الى أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات".