حريق الوزيرية.. أكثر من 35 فرقة تكافح ومحاولات لتطويق النيران (صور وفيديو)

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تفاصيل حريق اندلع في منطقة الوزيرية في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا استنفرت لإخماد حريق في بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية تحتوي على مخازن للعطور".



وأضافت المديرية، أن "فرق الإطفاء ما تزال متواصلة في جهودها للسيطرة على الحريق".

بدوره، أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز، بأن "الاصوات التي تسمع ضمن مقتربات الحريق عبارة عن انفلاق وانفجار وتطاير عبوات العطور خلال عمليات المكافحة".



وأضاف أن "اكثر من ٣٥ فرقة كافحت الحريق"، لافتا الى أن " فرق الدفاع المدني تمكنت من تأمين المخازن المجاورة والسيطرة على امتداد الحريق".



وأشار الى انه "لم يتم تسجيل أي إصابة لحد الان والوضع مسيطر عليه".



ولفت المصدر الى، أن "الاضرار المادية عديدة من بينها عجلات حديثة".