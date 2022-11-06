القوات الأمنية تجهز على ثلاثة عناصر من "داعش" في الموصل

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، ان قوات الجيش العراقي تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من "داعش" في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "خلال عملية امنية في ناحية وانه داخل قرية خوجا قرب الموصل، تمكنت قوات الجيش العراقي من قتل ثلاثة عناصر من "داعش".