ضبط وكر وساحة لتهريب المشتقات النفطية في 3 محافظات

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بخصوص متابعة ملف تهريب وسرقة المشتقات النفطية، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من ضبط (4) عجلات تحتوي على (129,000) لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب وإلقاء القبض على سائقيها وفق مذكرات قبض قضائية".وأشار البيان إلى "تمكن مفارز الجهاز في محافظة صلاح الدين من ضبط ساحة خزن غير أصولية في قضاء الدجيل بداخلها (5) عجلات و(5) صهاريج تحتوي على (50،000) ألف لتر من مادة زيت الغاز، كما تم إلقاء القبض على صاحب الساحة".وفي بغداد، ضبطت قوة من الجهاز، وفق البيان، "وكراً لتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة، خلال مداهمة جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم خلالها مصادرة عجلتين وخزانين، بالإضافة إلى (3) مضخات وقود إحداها تحتوي على عداد تفريغ. كما وتم ضبط عجلة تحمل (36000) ألف لتر كانت معدة للتهريب في منطقة النهروان".وأشار الجهاز، إلى "احالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".