القبض على مبتز إلكتروني هدد طليقته بنشر صورها في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز طليقته إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع مبلغ مالي في بغداد".وأضافت، أن "ذلك جاء بعد أن استنجدت المشتكية بمفارزنا حول تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل طليقها"، مبينة انه "تم على الفور تشكيل فريق عمل للمتابعة وبعد التحري وجمع المعلومات وبالتنسيق مع المشتكية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود".وأشار البيان الى، ان "المتهم ولدى إجراء التحقيق معه اعترف بصراحة عن قيامه بإرسال صور طليقته وابتزازها"، مبينا أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".