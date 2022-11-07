تدمير ثلاثة أوكار لداعش في ديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من اللواءين الثاني والثالث فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية نفذت عملية تفتيش واسعة في بساتين منطقة العواشك بمحافظة ديالى".وأضافت ان "العملية اسفرت عن تدمير ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية الاجرامية".