اعتقال شخص ظهر بمقطع فيديو يطلق النار في ميسان (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي وبعد ان ظهر بمقطع فيديو وهو يشهر سلاحه ويطلق النار بصورة عشوائية تم جمع المعلومات والمصادر الاستخبارية تم تشكيل قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين/ قيادة العمليات وتم القاء القبض على المتهم في قضاء المجر الكبير".وأشار البيان الى انه "تم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص وأحالته الى الجهات المختصة".