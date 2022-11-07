حملة تفتيش تسفر عن ضبط أسلحة غير مرخصة وأعتدة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والرامية الى حصر السلاح بيد الدولة لضمان أمن سلامة المواطنين، نفذت مفارز الشرطة الاتحادية في بغداد عمليات تفتيش في مناطق (النهروان) (مجمع الحكيم) و (حي الفرات)".وأضافت القيادة أن "مفارزها تمكنت من ضبط 7 بندقية مختلفة الانواع، 5 مخازن بندقية، درع نسيجي، و90 إطلاقة".وأشارت الى، "ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".