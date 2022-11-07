مقتل واصابة سبعة اشخاص في نزاع عشائري شمالي بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل واصابة 7 اشخاص نتيجة نزاع عشائري في قضاء التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شخص لقي مصرعه وأصيب ستة اخرون نتيجة نزاع عشائري ضمن منطقة ١٢ ضباعي في قضاء التاجي شمالي بغداد".



وأضاف انه " تم استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال النزاع"، مبينا انه"لم تعرف لغاية الان أسباب الحادث".