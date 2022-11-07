الاعرجي يبحث مع محافظ صلاح الدين 6 ملفات مهمة

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاعرجي عقد اجتماعا مع محافظ صلاح الدين، إسماعيل الهلوب، ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة؛ لمناقشة ملفات (التعويضات والمساءلة والعدالة، وأسباب عدم عودة النازحين، والتدقيق الأمني ، والمفقودين، وتعويضات ضحايا الإرهاب )".وأبدى الأعرجي، "تفهمه للمواضيع المطروحة خلال الاجتماع، والتي أجاب عليها ممثلو المؤسسات ذات العلاقة، الذين شاركوا في الاجتماع، كما تقرر رفع التوصيات التي خرج بها المجتمعون إلى رئيس مجلس الوزراء، للاطلاع والمصادقة عليها".