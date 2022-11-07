وزير الداخلية يعفي مديرين عامين وقائدي شرطة الكرخ والرصافة - عاجل

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية أصدر أوامر بإعفاء مدير عام دائرة العقود ومدير عام صندوق الشهداء في الوزارة ".كما أعفي الوزير، بحسب المصدر "وقائد شرطة الرصافة وقائد شرطة الكرخ".