الشمري من ديالى يتوعد عصابات الجريمة المنظمة

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، انه "بأمر من رئيس مجلس الوزراء ترأسنا وفدا امنيا كبيرا وزرنا محافظة ديالى وكان معنا وكلاء الوزارة ونائب العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وعددا من القادة وتفقدنا الوضع الأمني خلال اليومين الماضيين وكان هناك تفهم كبير للوضع الأمني في المحافظة".وأضاف: "هناك إجراءات خلال هذا اليوم وخلال الأيام المقبلة ستشهدها المحافظة"، مبينا انه "لا يمكن ان نسمح لعصابات الجريمة المنظمة بالاستمرار، وهذه الجماعات لا يمكن القضاء عليها من خلال العمل التقليدي العسكري ويجب ان يكون هناك عملا نوعيا وارسلنا مفارز استخبارية للقضاء على هذه الجماعات".وأشار الشمري الى ان "هذه الجماعات تضايق المواطنين والقوات الأمنية قادرة على دحرها ووعدنا شيوخ العشائر والمواطنين بالقضاء على هذه العصابات ونطمئن اهلنا في ديالى ان هدف زيارة الوفد الأمني للمحافظة هو للاطلاع على الوضع الأمني عن قرب ووضع الحلول الأمنية الكفيلة بالقضاء على الجماعات الإرهابية".