مقتل شخص امريكي الجنسية وسط بغداد - عاجل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هجوما مسلحا استهدف عجلة مدنية بداخلها شخص امريكي الجنسية ضمن شارع الصناعة وسط بغداد".وأضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابته بجروح خطيرة واثناء نقله الى المستشفى فارق الحياة".