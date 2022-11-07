في بغداد.. فريق أمني لمعرفة ملابسات مقتل أمريكي

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتشكيل فريق أمني لمعرفة ملابسات مقتل أمريكي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأميرالشمريتم تشكيل فريق عمل من ضباط كبار من وكالة الاستخبارات لمعرفة ملابسات حادثة قتل امريكي وسط بغداد".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاثنين، بمقتل شخص امريكي الجنسية خلال هجوم مسلح وسط بغداد.