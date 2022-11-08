اعتقال 9 متهمين بممارسة أمنية في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ممارسة امنية صباحية في العاصمة بغداد".وأضافت: "تم اصطحاب المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".