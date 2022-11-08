أحدهما مزور.. القبض على متهمين أثنين في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق قانون مكافحة الإرهاب لأعترافه بالقيام بالدكة العشائرية وترويع المواطنين"، مبينة أن"اقوال المتهم تم تدوينها وصدقت قضائياً بالأعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة ٤/ من قانون مكافحة الإرهاب ".وبشأن الحادث الآخر، ذكرت، أن "مفارز أخرى تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب لقيامه بتزوير هوية احوال مدنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم اصولياً وفق أحكام المادة ٢٨٩/٢٩٨ من قانون العقوبات".