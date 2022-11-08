الإطاحة بمتهمين اثنين بقضايا الارهاب وغسيل الاموال في محافظتين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع فوج طوارئ بابل الاول من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب من خلال كمين محكم وبمعلومات استخبارية".وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد محاولته عبور سيطرة أمنية بمحافظة بابل"، مبينة "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقة واحالة الى جهة الطلب أصوليًا".وبشان المتهم الاخر، أوضحت الخلية، أن "مفارز استخبارات وامن بغداد، وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية ومفرزة من مكتب الجريمة الاقتصادية تمكنت من القبض على صاحب مكتب للصيرفة في منطقة الكرادة للحوالات (الخارجية والداخلية ) بدون موافقات رسمية، ويستخدمه لعملية غسيل الاموال".وأشار البيان الى أن "المتهم تم عرضه على قاضي تحقيق النزاهة الذي قرر توقيفه بتهمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية وفق المادة (٥٧) من قانون المصارف".